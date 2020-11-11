Covid-19 Україна

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Україна визнала війну в Нагірному Карабасі завершеною

У середу, 11 листопада, Міністерство закордонних справ офіційно заявило, що Україна визнає конфлікт у Нагірному Карабасі завершеним.

Середа, 11 листопада 2020, 17:12

Відповідна заява опублікована на сайті відомства.

“Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту”, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права. 

Крім того, в МЗС додали, що Україна підтримує суверенітет Азербайджану.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.

31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.

  • Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання заяви про припинення війни у Нагірному Карабасі з президентом РФ Володимиром Путіним та азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.
  • Угода Азербайджану, Вірменії та Росії щодо припинення військових дій у Нагірному Карабасі передбачає розгортання російського “миротворчого контингенту”.
Теги: Азербайджан, Алієв, війна в Карабасі, Вірменія, Нагірний Карабах

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