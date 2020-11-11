Україна визнала війну в Нагірному Карабасі завершеною

У середу, 11 листопада, Міністерство закордонних справ офіційно заявило, що Україна визнає конфлікт у Нагірному Карабасі завершеним.

Відповідна заява опублікована на сайті відомства.

“Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту”, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права.

Крім того, в МЗС додали, що Україна підтримує суверенітет Азербайджану.