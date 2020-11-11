Україна визнала війну в Нагірному Карабасі завершеною

Відповідна заява опублікована на сайті відомства.
“Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту”, – йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що наступним кроком має стати відновлення стабільності та життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права.
Крім того, в МЗС додали, що Україна підтримує суверенітет Азербайджану.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
31 жовтня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна допомогти в “забезпеченні безпеки” країни.
- Напередодні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання заяви про припинення війни у Нагірному Карабасі з президентом РФ Володимиром Путіним та азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.
- Угода Азербайджану, Вірменії та Росії щодо припинення військових дій у Нагірному Карабасі передбачає розгортання російського “миротворчого контингенту”.