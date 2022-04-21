Про це йдеться у заяві міністрів фінансів країн G7 після зустрічі з представниками Світового банку.
За ініціативи МВФ, представники країн “Великої сімки” підтримали створення мультидонорського рахунку допомоги, а також ініціативу Європейського Союзу щодо створення трастового фонду солідарності з Україною.
Нагадаємо, 5 травня з ініціативи ЄС відбудеться конференція донорів для мобілізації коштів на підтримку України.
“У червні Європейська рада повинна вирішити, чи надавати Україні статус кандидата в члени ЄС”, — зауважив голова Європейської ради Шарль Мішель.
Водночас Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі в Україні недостатньо військової техніки для деблокування Маріуполя, у якому перебуває 120 тисяч людей.
- Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що “немає слів”, аби пояснити свої відчуття після візиту в Україну, додавши, що РФ “потрібно покарати” за воєнні злочини.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна має виграти у війні проти РФ. І закликав країни G7 надати кошти для закупівлі необхідної зброї.
- Зауважимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступав у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де відбувалася зустріч очільників МЗС країн-членів Альянсу та G7.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує скерувати до України більше артилерії для протистояння російському нападу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, зробив аналогічну заяву.