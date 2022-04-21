Україна вже отримала 24 мільярди доларів фінансової допомоги від країн "Великої сімки". Варто зазначити, що ця сума перевищує допомогу, яку надали нашій державі протягом 2014-2021 років.

Про це йдеться у заяві міністрів фінансів країн G7 після зустрічі з представниками Світового банку.

За ініціативи МВФ, представники країн “Великої сімки” підтримали створення мультидонорського рахунку допомоги, а також ініціативу Європейського Союзу щодо створення трастового фонду солідарності з Україною.

Нагадаємо, 5 травня з ініціативи ЄС відбудеться конференція донорів для мобілізації коштів на підтримку України.

“У червні Європейська рада повинна вирішити, чи надавати Україні статус кандидата в члени ЄС”, — зауважив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Водночас Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі в Україні недостатньо військової техніки для деблокування Маріуполя, у якому перебуває 120 тисяч людей.