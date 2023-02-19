Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім'ї. Водночас він назвав Євросоюз "армією України".

Про це повідомили під час Мюнхенської конференції з безпеки.

“Україна вже стала членом європейської сім’ї, залишилося просто інституціоналізувати це рішення”, – заявив голова євродипломатії.

Він наголосив, що Європейський союз — “це армія України”. За його словами, російсько-українська війна є конфліктом, який проходить на території України, але є “екзистенційною загрозою європейській безпеці”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна може бути готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року. Утім рішення щодо цього може тривати певний час.

Також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначала, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС, бо для кожної країни вони є різними.