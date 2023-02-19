Про це повідомили під час Мюнхенської конференції з безпеки.
“Україна вже стала членом європейської сім’ї, залишилося просто інституціоналізувати це рішення”, – заявив голова євродипломатії.
Він наголосив, що Європейський союз — “це армія України”. За його словами, російсько-українська війна є конфліктом, який проходить на території України, але є “екзистенційною загрозою європейській безпеці”.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна може бути готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року. Утім рішення щодо цього може тривати певний час.
Також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначала, що немає чітких тимчасових рамок, яких потрібно досягти, щоб вступити до ЄС, бо для кожної країни вони є різними.
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила в суботу, 18 лютого, офіційний висновок Сполучених Штатів щодо скоєння Росією “злочинів проти людства” під час вторгнення в Україну, і застерегла Китай від надання будь-якої підтримки військовим зусиллям Москви.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив російських військових та російських офіційних осіб у вчиненні в Україні злочинів проти людства. Він наголосив, що усі винні мають понести відповідальність.