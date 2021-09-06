Про це в ефірі каналу Україна 24 заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Як відомо, на всій території України встановлено “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

Міністр зазначив, що сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну із “зеленої” в “жовту” зону.

“МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки“, – повідомив Ляшко.

“Жовта” зона карантину: які обмеження діятимуть?

У “жовтій” зоні карантину запроваджено масковий режим громадських місцях й дотримання дистанції у 1,5 метра.

Забороняється:

проведення масових заходів за участю понад 1 людини на 4 м²;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 людина на 10 м²;

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

Не передбачено додаткових обмежень щодо роботи громадського транспорту. Водночас можливі зміни у роботі закладів освіти. За словами Ляшка, у “жовтій» зоні офлайн навчання можуть продовжувати лише ті заклади освіти, де принаймні 80% персоналу вакциновані проти коронавірусу. Враховуватимуть й педагогів, які отримали лише одну дозу вакцини.

Водночас станом на 4 вересня рівень захворюваності на коронавірус перевищено у Києві (107 осіб на 100 тисяч населення), Луганській (135), Херсонській (85) та Чернівецькій (169) областях. Цей показник у “зеленій” зоні не має перевищувати 75 осіб на 100 тисяч населення.