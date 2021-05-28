Про це поінформували в пресслужбі КМУ.
Таке рішення було ухвалено під час позачергового засідання Кабміну сьогодні, 28 травня.
На ньому уряд затвердив протокольне рішення “щодо заборони використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь”.
Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Заборона на використання повітряного простору України літаками, зареєстрованими в Білорусі, почне діяти з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року.
“У зв’язку з ситуацією, яка склалася 23 травня під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни — Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів та пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом із державним підприємством “Украерорух”… було доручено встановити відповідну заборону з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року”, – наголошується в повідомленні.
Мінінфраструктури, Державіаслужба та Міністерство закордонних справ повинні поінформувати про цю заборону відповідні органи Республіки Білорусь.
Варто зазначити, що Україна з середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Було заборонено:
• здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення на території України та Республіки Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами;
• виконання будь яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Білорусі.
Як поінформували в Міністерстві інфраструктури України, “обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів”.
Наразі в Києві напрацьовують “оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути”.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Із середи, 26 травня, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з арештом Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса. Водночас уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.
- Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. Американський лідер запевнив, що Вашингтон відреагує на це.
- Увечері 24 травня в Мережу виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам. Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
- 25 травня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську (Білорусь).