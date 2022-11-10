9 листопада Державний концерн "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластера згідно з досягнутими минулого тижня домовленостями між Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петром Фіалою.

Про це повідомляє пресслужба ДК.

Створення оборонного кластера передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ.

Окрім цього, йдеться про співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.

“Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу”, – відзначив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

У вересні стало відомо, що державний концерн “Укроборонпром” спільно з країною-членкинею НАТО будує боєприпасний завод.

Вже в жовтні у держконцерні “Укроборонпром” натякнули, що завершується розробка ударного безпілотника. Можливо, українська новинка матиме дальність дії до 1 тисячі кілометрів.

Довідка. Укроборонпром — це об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.

Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової й спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами. Функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет міністрів України.