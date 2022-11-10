Про це повідомляє пресслужба ДК.
Створення оборонного кластера передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів, розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ.
Окрім цього, йдеться про співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.
Для реалізації цих планів залучатимуть провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних фінансових донорів.
“Чеська Республіка стане надійним промисловим тилом для української оборони та усього оборонно-промислового комплексу”, – відзначив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.
У вересні стало відомо, що державний концерн “Укроборонпром” спільно з країною-членкинею НАТО будує боєприпасний завод.
Вже в жовтні у держконцерні “Укроборонпром” натякнули, що завершується розробка ударного безпілотника. Можливо, українська новинка матиме дальність дії до 1 тисячі кілометрів.
Довідка. Укроборонпром — це об’єднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України.
Складається з підприємств, що діють у сфері озброєння, військової й спецтехніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іншими державами. Функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет міністрів України.
- У серпні Державний концерн “Укроборонпром” створив Міжнародний інженерний центр (МІЦь), який займатиметься ремонтом військового озброєння та техніки закордонного виробництва.
- Служба безпеки України затримала працівника “Укроборонпрому”. Провідний інженер коригував вогонь російських військових по бронетанкових підприємствах концерну.
- Підприємства ДК “Укроборонпром” почали приймати та ремонтувати трофейну техніку російських загарбників задля потреб ЗСУ.