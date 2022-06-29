Президент України Володимир Зеленський та лідер Індонезії Джоко Відодо домовилися про запровадження безвізового режиму. Вони також обговорили проблему відбудови критично важливої інфраструктури та продовольчу кризу.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

За словами президента, запровадження безвізу важливе для соціального розвитку та зв’язків між людьми. За підсумками зустрічі індонезійський лідер зазначив, що його країна буде брати участь у відновленні лікарень Київської області.

“Ми зробимо все можливе, щоб уряд та наш індонезійський народ надавали допомогу медикаментами і також узяли участь у відновленні лікарень на Київщині”, – зазначив Відодо на пресконференції.

Джоко Відодо заявив, що Україна займає важливу роль у глобальній продовольчій безпеці. Він наголосив на необхідності гарантій безпеки. Зокрема для забезпечення експорту зерна через українські морські порти. Президент Індонезії вважає, що треба зробити все можливе, щоб забезпечити безперешкодний експорт зернових.

Український президент подякував Джоко Відодо за запрошення на саміт Великої двадцятки (G20). Зокрема він висловив подяку за підтримку України.

“Я вдячний вам, пане президенте, за запрошення особисто взяти участь у саміті. Звичайно, я приймаю це запрошення. Участь України залежатиме від ситуації з безпекою в Україні та від складу учасників саміту”, – сказав Володимир Зеленський.