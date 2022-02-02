Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Міністр Вопке Хукстра наголосив, що Нідерланди рішучі підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Їхній уряд засуджує агресію Росії й накопичення військ уздовж кордонів. Міністри також обговорили процес подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.
На зустрічі Дмитро Кулеба поінформував колегу щодо агресивних дій Росії, які несуть загрозу Україні, Північноатлантичному альянсу (НАТО) та Європейському Союзу. Міністр наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України, зокрема з постачанням оборонної зброї.
Окремою темою міністрів стала співпраця в рамках Кримської платформи, взаємодія в галузях кібербезпеки та протидії російській дезінформації. Дмитро Кулеба і Вопке Хукстра особливу увагу приділили збитому пасажирському літаку МН17 на Донбасі у 2014 році, коли загинуло майже 300 осіб. А також тому, що треба притягнути до відповідальності винних у цьому злочині задля встановлення справедливості.
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- У Російській Федерації побоюються можливого сценарію війни з НАТО за півострів Крим, у разі вступу України до Альянсу. У Кремлі переконані, що ймовірний вступ України до НАТО несе загрозу не лише РФ, але й усьому світу.
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