Україна та Польща підписали один із найбільших контрактів щодо зброї за останні три десятиліття. Він передбачає постачання зброї в Україну.

Про це повідомило Polska Times.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що зброя, яку передають, буде дуже важливою на полі бою.

“Зараз ми підписуємо один із найбільших контрактів за останні тридцять років – про продаж Україні зброї. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою”, – заявив Моравецький.

Україна частково сплатить постачання зі свого бюджету, частково – за допомогою коштів Євросоюзу. Польский прем’єр не уточнив, яку саме зброю продасть. Проте, за інформацією видання, може йтися про постачання кількох десятків гармат-гаубиць Krab.