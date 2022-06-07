Про це повідомило Polska Times.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що зброя, яку передають, буде дуже важливою на полі бою.
“Зараз ми підписуємо один із найбільших контрактів за останні тридцять років – про продаж Україні зброї. Ця зброя добре випробувана, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важливою зброєю на полі бою”, – заявив Моравецький.
Україна частково сплатить постачання зі свого бюджету, частково – за допомогою коштів Євросоюзу. Польский прем’єр не уточнив, яку саме зброю продасть. Проте, за інформацією видання, може йтися про постачання кількох десятків гармат-гаубиць Krab.
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