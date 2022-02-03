Україна з Туреччиною підпишуть угоду про будівництво заводу Bayraktar — Резніков

Про це повідомив Міністр оборони України (МОУ) Олексій Резніков на брифінгу.
Очільник Міноборони заявив, що проведе зустріч із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром тет-а-тет, а потім у складі делегацій. 2 лютого уряд схвалив текст угоди, яка є частиною співпраці у сфері високих військових технологій.
“Підписувати (угоду) від уряду України уповноважили мене. Після підписання цієї угоди ми направимо її для відповідних процедур на ратифікацію до Верховної Ради”, — заявив міністр.
Разом із будівництвом заводу в Україні створять навчальний центр. У ньому будуть навчати льотчиків для управління безпілотними дронами різних категорій. Також Резніков нагадав, що наступне покоління Bayraktar буде використовувати українські двигуни виробництва “Мотор Січ”. Відповідне рішення прийняла турецька компанія.
Застосовувати фактично українсько-турецькі Bayraktar, з точки зору технологічного наповнення, зможуть Збройні сили України (ЗСУ) та Туреччина. Також дозволяється продаж безпілотників іншим країнам.
Зазначимо, що ЗСУ вперше застосували Bayraktar у жовтні 2021 року. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення в зоні Операції об’єднаних сил (ООС) і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Тоді бойовики керовані РФ поранили двох українських воїнів та вбили одного. Вже у листопаді надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про плани налагодили виробництво Bayraktar.
- Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган із робочим візитом прибув до України. Планується, що він підпише угоду щодо вільної торгівлі та обговорить напружену ситуацію на кордоні з Україною через скупчення російських військ.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запросив президента РФ Володимира Путіна на щорічні перемовини до Туреччини. Він висловив намір стати посередником у перемовинах між Україною та Росією у питанні деескалації напруженості.
- Також у Туреччині заявили про бажання та готовність сприяти врегулюванню конфлікту в Україні з метою захисту її територіальної цілісності.
- Раніше повідомлялось, що Реджеп Тайїп Ердоган певен, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну — один з найменш імовірних сценаріїв розвитку подій. Він закликає продовжувати діалог з президентом Росії. На думку Ердогана, Україна — сильна держава, і Росія перед тим, як піти на такий крок, має задуматися про наслідки.