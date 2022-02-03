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Україна з Туреччиною підпишуть угоду про будівництво заводу Bayraktar — Резніков

Між Україною та Туреччиною планують підписати рамкову угоду, яка передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Очікується, що рішення приймуть сьогодні під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Четвер, 3 лютого 2022, 14:19
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Про це повідомив Міністр оборони України (МОУ) Олексій Резніков на брифінгу. 

Очільник Міноборони заявив, що проведе зустріч із міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром тет-а-тет, а потім у складі делегацій. 2 лютого уряд схвалив текст угоди, яка є частиною співпраці у сфері високих військових технологій.

“Підписувати (угоду) від уряду України уповноважили мене. Після підписання цієї угоди ми направимо її для відповідних процедур на ратифікацію до Верховної Ради”, — заявив міністр.

Разом із будівництвом заводу в Україні створять навчальний центр. У ньому будуть навчати льотчиків для управління безпілотними дронами різних категорій. Також Резніков нагадав, що наступне покоління Bayraktar буде використовувати українські двигуни виробництва “Мотор Січ”. Відповідне рішення прийняла турецька компанія.

Застосовувати фактично українсько-турецькі Bayraktar, з точки зору технологічного наповнення, зможуть Збройні сили України (ЗСУ) та Туреччина. Також дозволяється продаж безпілотників іншим країнам.

Зазначимо, що ЗСУ вперше застосували Bayraktar у жовтні 2021 року. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення в зоні Операції об’єднаних сил (ООС) і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Тоді бойовики керовані РФ поранили двох українських воїнів та вбили одного. Вже у листопаді надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про плани налагодили виробництво Bayraktar.

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