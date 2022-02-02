Україна має намір підписати угоду про вільну торгівлю із Туреччиною. Очікується, що її укладуть під час офіційного візиту турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, який приїде через напруженість між Україною та Росією.

Про це повідомляє канадська газета National Post.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що Київ та Анкара підпишуть угоду про зону вільної торгівлі протягом найближчих днів. Над проєктом працюють групи обох сторін.

“Ми надаємо гарантії фінансової стабільності для нашої країни. Ми готуємося надіслати потужний економічний сигнал – підписати протягом цих двох днів угоду про вільну торгівлю з Туреччиною”, – сказав Зеленський у Верховній Раді 1 лютого.

Планується, що візит Реджепа Таїпа Ердогана ініційований як висловлення підтримки Україні на тлі нарощення стотисячного російського війська. Раніше турецький лідер заявляв, що вторгнення з боку Російської Федерації було б нерозумним і додав, що Туреччина зробила б те, що необхідно як член НАТО у разі нападу.

Ердоган приїде у межах планового візиту в рамках Стратегічної ради Україна-Туреччина. Анкара має добрі стосунки і з Києвом, і Москвою. Проте адміністрація Ердогана виступає проти російської політики в Сирії та Лівії, а також проти анексії Кримського півострова у 2014 році. Зокрема Туреччина продала Україні безпілотні бойові літальні апарати Bayraktar TB2 (БПЛА). Також Київ підписав контракт на закупівлю військових кораблів з Туреччини. Україна ж постачає Туреччині важливе обладнання та запчастини, зокрема двигуни для вертольотів.