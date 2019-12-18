За 2019 рік Україна піднялася на шість позицій в Індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Report), зайнявши 59 місце.

Про це свідчать дані Індексу.

Експерти оцінили рівень гендерної рівності в 153 країнах, з огляду на національні статистичні дані, інформацію про досягнення чоловіків і жінок в цій країні, кар’єрні перспективи представників обох статей, а також їхні політичні права, освіту, стан здоров’я і тривалість життя.

Першість у рейтингу залишається за Ісландією. На друге місце вийшла Норвегія. Третя в списку Фінляндія. Тільки ця країна змінила місце в числі лідерів за рік, адже в 2018 році була на четвертій позиції.

Примітно, що завдяки активному розвитку гендерної рівності в ТОП-10 країн увійшли такі держави, як Руанда і Нікарагуа, де права жінок вже вважаються досягненням суспільства.

Що стосується країн пострадянського простору, то Молдова зараз на 23 місці, Білорусь на 29 позиції, у Польщі 40 місце, у Грузії – 74, а Росія – на 81.

Варто зазначити, що індекс гендерного розриву (Global Gender Gap Report) вперше опублікували в 2006 році. Складанням рейтингу займається Всесвітній економічний форум за рівнем гендерної рівності/нерівності, який вимірюють глобальним індексом гендерного розриву. Головна мета індексу – показати, наскільки збалансовано країни ділять свої ресурси між чоловіками і жінками, відповідно до їх національних особливостей.