Україна протягом п’яти років має намір вступити до Європейського космічного агентства та побудувати власний космодром.

Про це розповів голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в ефірі “Першого ділового”.

За його словами, у Державного космічного агентства є дуже амбітні цілі, а саме:

створення “супутникового угруповання” і виведення їх на орбіту;

побудова космодрому;

вступ України до Європейського космічного агентства.

Що стосується супутників, то їхня робота полягатиме у зондуванні Землі, тобто фотографуванні поверхні планети; в запобіганні катастрофам, а саме раннє виявлення повеней, зсувів землі, пожеж і так далі.

Тафтай уточнив, що зараз перший супутник “Січ 2-30”, який мають запустити в грудні 2021 року, проходить випробування.

“[Можна попередити] несанкціоноване використання лісових масивів, вирубування лісів, використання водних ресурсів, пожежі, адже завдяки супутникам інформацію можна отримати швидше, коли проблема лише починається”, – сказав голова Держкосмосу.

За його словами, на втілення п’ятирічної програми потрібно 15 млрд грн – близько 3 млрд грн щороку. Також до програми входять інвестиційні проєкти, які будуть реалізовуватись за кошти інвесторів.

На відео з 06:50

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