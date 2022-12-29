Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві зазначили, що це допомога більш ніж від 35 країн світу, від міжнародних та партнерських організацій, від українського та іноземного бізнесу та безпосередньо від медичних закладів інших країн.

Відтак, надійшло:

лікарських засобів – 480 559 363 од.;

витратних матеріалів та засобів індивідуального захисту – 133 020 948 од.;

інструментів – 194 339 од.;

комплексних наборів – 13 924 од.;

обладнання – 302 192 од.;

укомплектованих тактичних аптечок – 137 278 од.;

медичних меблів – 618 од.;

медичного транспорту – 405 од.;

бронежилетів та касок для медичних працівників – 1 632 од.;

іншого – 59 496 094 од.

За даними МОЗ, вся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що знаходяться в зоні бойових дій та поблизу них, а також ті, що займаються лікуванням поранених. Крім того, у фокусі заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема, МОЗ розподіляє цю допомогу не лише на заклади охорони здоровʼя свого підпорядкування, але і на комунальні та відомчі заклади, зокрема і на ті, що знаходяться в підпорядкуванні структур безпеки та оборони.

“Важливо зазначити, що збір медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров`я, а також розподіли медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему “MedData”, що забезпечує контрольованість і прозорість процесу”, – розповіли у МОЗ.

Нагадаємо, що у листопаді цього року Україна та Японія підписали угоду про надання уряду України гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для лікарень. Відтак на рахунок Міністерства охорони здоров’я України вже перераховано понад 2 мільйони доларів (300 мільйонів японських єн), котрі найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів.