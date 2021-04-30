Україна заборонила в’їзд іноземців з Індії

ЗеПорушення

47

Всього порушень

9

Днів без порушень
11:05 Ще дві області 1 травня можуть вийти з «червоної» зони карантину
Партнерський матеріал
10:43 Як почати продавати на державному маркетплейсі Prozorro Market — покрокова інструкція
09:53 25-та антарктична експедиція повернулася до України
09:27 В Україні вже 130 осіб отримали другу дозу COVID-вакцини
07:28 Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозами
03:08 20 жінок звинуватили британського актора Ноеля Кларка в харасменті
01:27 Вакцина Moderna має більший строк придатності, ніж очікувалося
01:20 Почалося виведення військ США з Афганістану
01:00 Нардепи хочуть відправити у відставку міністра фінансів Марченка
00:47 В США знайшли та заарештували викрадачів собак Леді Гаги

29 квітня

23:59 Немчінов пояснив, чому Кабмін звільнив Коболєва
23:44 В адміністрації Байдена 58% посад обіймають жінки
23:27 «Слуги» засудили марш на честь СС «Галичина» в Києві
23:02 В США пропонують заборонити ментолові сигарети
23:02 МЗС Ізраїлю засудило проведення маршу на честь річниці створення СС «Галичина» в Києві
22:27 Підтримка молодих дизайнерів: LVMH продаватиме непотрібні люксові тканини
22:09 В США повністю вакцинованим громадянам складно відмовитись від масок
21:59 Нардепи пішли на «травневі канікули»
21:41 Tiffany тепер робитиме обручки з діамантами для чоловіків 
21:27 Дональд Трамп збирається на вибори 2024 року та назвав ім'я віцепрезидента
21:00 10 років у шлюбі: принц Вільям на Кейт Міддлтон зачарували зворушливим роликом
20:41 Камала Гарріс вважає, що США – не расистська країна
20:16 Україна чекає нову партію COVID-вакцини CoronaVac: коли та скільки доз?
19:55 Біллі Айліш випустила новий сингл і назвала дату виходу другого альбому
19:28 Стало відомо, навіщо Дженніфер Лопес зустрічалася з Родрігесом після розриву
19:28 Аукціони з продажу об’єктів великої приватизації відновлено: підписано закон
19:24 «Круто й незвично»: актор Елліот Пейдж розповів, як наважився на камінг-аут
19:21 США просять своїх громадян поїхати з Індії через спалах COVID-19
19:06 На Миколаївщині функціонувала фейкова сільська рада — СБУ

Україна заборонила в’їзд іноземців з Індії

Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

П’ятниця, 30 квітня 2021, 10:21

Про це сьогодні на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, цього тижня в світі був рекорд зареєстрований рекорд в 903 тисячі випадків коронавірусу за добу. Зокрема, Індія є лідером по нових випадках COVID-19. Там реєструються впродовж декількох днів майже 400 тисяч випадків за добу.

“Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів”, – заявив Ляшко.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України або перебувають у шлюбних зв’язках із громадянами України, у випадку прибуття з Індії повинні пройти двотижневу самоізоляцію – незалежно від наявності та результатів ПЛР-тесту на коронавірус.

(На відео з 1:23)

Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.

  • Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
  • 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
  • Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.
Теги: Віктор Ляшко, Індія, кордон, Коронавірус, МОЗ, Индия

Читати #Букви у Telegram і у Facebook