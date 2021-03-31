Це прописано в постанові КМУ №269 від 29 березня 2021 року.
Відповідні зміни було внесено до постанови №1147 від 30 грудня 2015 року “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”.
Ці зміни набудуть чинності через 10 днів з дня опублікування документа №269, тобто вже у квітні.
Кабмін вирішив включити до переліку товарів, що походять з РФ та заборонені до ввезення на митну територію України, наступні позиції:
• пшениця і суміш пшениці та жита (меслин);
• олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу;
• мийнi засоби та засоби для чищення, в тому числі розфасованi для роздрiбної торгiвлi;
• поверхнево-активнi засоби;
• папiр газетний у рулонах або в аркушах; інші види паперу та картону (зокрема що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей);
• туалетний папір;
• носовики та косметичні серветки;
• рушники для рук;
• скатертини та серветки;
• ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iншу тару;
• дріт з легованих сталей;
• інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів, включаючи частини;
• візки та ходові балансирні візки;
• вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини; частини візків.