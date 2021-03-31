Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити список російських товарів, які заборонено імпортувати до нашої країни.

Це прописано в постанові КМУ №269 від 29 березня 2021 року.

Відповідні зміни було внесено до постанови №1147 від 30 грудня 2015 року “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації”.

Ці зміни набудуть чинності через 10 днів з дня опублікування документа №269, тобто вже у квітні.

Кабмін вирішив включити до переліку товарів, що походять з РФ та заборонені до ввезення на митну територію України, наступні позиції:

• пшениця і суміш пшениці та жита (меслин);

• олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу;

• мийнi засоби та засоби для чищення, в тому числі розфасованi для роздрiбної торгiвлi;

• поверхнево-активнi засоби;

• папiр газетний у рулонах або в аркушах; інші види паперу та картону (зокрема що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей);

• туалетний папір;

• носовики та косметичні серветки;

• рушники для рук;

• скатертини та серветки;

• ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iншу тару;

• дріт з легованих сталей;

• інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів, включаючи частини;

• візки та ходові балансирні візки;

• вісі, змонтовані або ні; колеса та їх частини; частини візків.