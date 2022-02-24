Про це повідомляє військовий журналіст Сергій Місюра.
Об’єднані сили також збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині. Всього Збройні сили підбили сім літаків. Загарбники продовжують зазнавати втрат.
Вдалося зупинити противника у Чернігівській області. Під український контроль повернули міста Маріуполь та Щастя.
Україна заявила про перших полонених російських військових // 3 фото
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу, де відзвітував про стан справ у державі.
- В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.
- За інформацією АТ “Укрзалізниця”, сьогодні із Донеччини та Луганщини було евакуйовано декілька тисяч місцевих жителів.