Україна заявила про перших полонених російських військових

Україна взяла у полон двох російських військових. Вони є воїнами 93 бригади РФ.

Про це повідомляє військовий журналіст Сергій Місюра.

Об’єднані сили також збили ще один літак ВКС РФ на Луганщині. Всього Збройні сили підбили сім літаків. Загарбники продовжують зазнавати втрат.

Вдалося зупинити противника у Чернігівській області. Під український контроль повернули міста Маріуполь та Щастя.