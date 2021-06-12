Про це поінформувала в своєму Twitter голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за результатами обговорення питань Східного партнерства ЄС, що відбулось у суботу в рамках засідання, присвяченого міжнародній політиці.

“Сесія з питань зовнішньої політики: ми довго обговорювали Східне партнерство ЄС. Оскільки Росія продовжує підривати європейський безпековий порядок, ми можемо розраховувати на сильний трансатлантичний альянс для вирішення цієї проблеми”, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що “Велика сімка” підтримує суверенітет України і готова допомагати нашій країні в проведенні реформ.

“Україна займає важливе місце в нашому загальному порядку денному. G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях з реформування. Україні потрібні сильні інститути, що діють на основі верховенства закону”, – написала голова Єврокомісії.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що лідери “Великої сімки” також занепокоєні через ситуацію в Білорусі і працюють над посиленням ефективності санкцій проти цієї країни.

“ЄС також працює над інвестиційним планом у 3 мільярди євро на підтримку майбутньої демократичної Білорусі”, – додала голова Єврокомісії.