Глобальне впровадження криптовалюти досягло свого поточного історичного максимуму у другому кварталі 2021 року. Відтоді впровадження рухалося хвилями: впало у третьому, коли ціни на криптовалюту знизилися, відновилося у четвертому кварталі, коли ми побачили, що ціни відскочили до нових історичних максимумів, і падав у кожному з останніх двох кварталів, коли ми входили у “ведмежий” ринок. Проте варто наголосити, що глобальне впровадження залишається значно вищим за рівень до “бичачого” ринку 2019 року.

Одна з тенденцій, яку аналітики відзначили минулого року, цього року тільки посилилася: в індексі домінують ринки, що розвиваються.

Так, перше місце в рейтингу посів В’єтнам, а за ним – Філіппіни. Четвертою в рейтингу відзначили Індію, а США — на 5 місці.

Своєю чергою, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що команда Мінцифри багато працює над розвитком та легалізацією криптоіндустрії в Україні, зокрема розробили профільний закон “Про віртуальні активи”, який у березні підписав президент.

Разом з Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжується робота над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, щоб визначити оподаткування операцій з віртуальними активами.