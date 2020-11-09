Українська делегація в Тристоронньої контактній групі заявила про зрив відкриття нових контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі з боку Російської Федерації. На 10 листопада було заплановано відкриття КПВВ "Щастя" і "Золоте".

Про це повідомила пресслужба української делегації для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.

“Особливо болісно за потребами громадян України по обидва боки лінії розмежування повинен вдарити зрив відкриття КПВВ, запланований на завтра, 10 листопада. Складається враження, що Кремль не здатний гарантувати виконання домовленостей, які підписав президент РФ Володимир Путін”, – повідомили в українській делегації.

“Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, а й сервісні центри, в яких усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається. На жаль. Тому що відкриття КПВВ стало б справжнім піклуванням про мирних мешканців”, – йдеться в повідомленні.

Українська сторона підкреслила, що чітко і послідовно виконує свою частину домовленостей, “чого не можна сказати про російську сторону”.