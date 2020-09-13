МЗС України засудив організацію і проведення Росією "місцевих виборів" в анексованому Криму 13 вересня і закликав світ не визнавати їх.

Про це повідомляється на сайті відомства.

В українському МЗС вважають такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України.

“Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Проведення Російською Федерацією псевдовиборів на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є нелегітимним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків”, – йдеться у повідомленні.

Україна закликала іноземні держави і міжнародні організаці виступити із засудженням цих незаконних дій Росії і заявити про невизнання результатів “виборів” в окупованому Криму.

Сьогодні в РФ проходить єдиний день голосування на виборах різних рівнів. “Вибори” проходять в тому числі і на окупованих територіях Криму і Севастополя.