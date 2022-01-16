Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.

Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Звертаємось до уряду Німеччини, і зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок, із проханням терміново допомогти Україні з необхідною зброєю для оборони”, – зазначив Андрій Мельник.

За словами дипломата, у кримінальному законодавстві ФРН є склад злочину за “ненадання допомоги”. Він наголосив, що той самий основний принцип застосовується й у міждержавних відносинах.

Окрім цього, посол зауважив, що світ знаходиться під загрозою найбільшої війни з 1945 року.

Очікується, що Анналена Бербок відвідає Київ 17 січня, вже 18 січня поїде до Москви для перемовин щодо дій РФ. Про це повідомив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.