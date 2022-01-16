Про це пише німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
“Звертаємось до уряду Німеччини, і зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок, із проханням терміново допомогти Україні з необхідною зброєю для оборони”, – зазначив Андрій Мельник.
За словами дипломата, у кримінальному законодавстві ФРН є склад злочину за “ненадання допомоги”. Він наголосив, що той самий основний принцип застосовується й у міждержавних відносинах.
Окрім цього, посол зауважив, що світ знаходиться під загрозою найбільшої війни з 1945 року.
Очікується, що Анналена Бербок відвідає Київ 17 січня, вже 18 січня поїде до Москви для перемовин щодо дій РФ. Про це повідомив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.
- Нагадаємо, у квітні 2021 року голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Рьоттген вперше підтримав ідею надання Україні оборонної зброї.
- Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що “ключ до вступу України до НАТО тримає у своїх руках Німеччина”.
- 15 грудня 2021 року новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- Також повідомлялось, що міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- Окрім цього, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет воєнної допомоги Україні. Він може охоплювати постачання переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- Також глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.