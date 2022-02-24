Про це йдеться у дописі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Василь Боднар закликав владу Туреччини допомогти Україні у протистоянні з Росією. Український посол зазначив, що київ потребує закриття протоків Дарданелли для російських кораблів.

Окрім цього, Василь Боднар закликав Туреччину запровадити санкції проти Російської Федерації.

За його словами, офіційний запит вже надіслано турецькій стороні.