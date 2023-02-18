Україна закликала міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати та закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям, інакше більше мільйона українців можуть залишаться без питної води.

Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, ситуація із терористичними діями Росії на Каховському водосховищі має бути винесена на міжнародний політичний рівень. Адже Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води через дії російських окупантів.

Руслан Стрілець наголосив, що дії росіян на Коховській ГЕС можуть мати колосальні наслідки. Якщо нормальний рівень води у водосховищі становить 16 метрів, то сьогодні рівень води сягає 13,83 метра.

“Це може призвести до того, що більше мільйона українців залишаться без питної води. Падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів означатиме екологічну катастрофу, оскільки велику кількість біорізноманіття ми просто втратимо. Це дуже серйозний виклик і я впевнений, що тільки з допомогою наших міжнародних партнерів ми зможемо це питання врегулювати”, – підкреслив Руслан Стрілець.

Також він назвав такі дії РФ ще однією спробою ядерного тероризму, адже зниження рівня води у Каховському водосховищі означатиме вихід з ладу систем охолодження Запорізької АЕС.

За словами Комісара ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюса Сінкявічюса, сьогодні дійсно важливо донести міжнародній спільноті інформацію щодо можливих наслідків такої ситуації.

“Ми порушимо це питання на найвищому рівні, на рівні ООН. Адже такі дії – це свідчення ще одного акту тероризму проти людей та їх базових потреб, яке потрібно зафіксувати”, – зазначив єврокомісар.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води.

Прем’єр-міністр зазначив, що після 14 ракетних атак на українську енергосистему росіяни тепер намагаються позбавити українців доступу до водопостачання.

“Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води”, – наголосив Денис Шмигаль.

Він також додав, що ще більшою є атомна загроза. Адже зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

Денис Шмигаль підкреслив, що цивілізований світ не повинен мовчати. Саме тому Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям.

Нагадаємо, що у 2022 році росіяни замінували Каховську ГЕС. У жовтні під час звернення до Європейської Ради президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС, готуючи теракт. Він закликав зреагувати європейську спільноту та направити на об’єкт міжнародну спостережну місію.