"Нафтогаз" та оператор ГТС України звернулися до німецького уряду з вимогою припинити або суттєво скоротити транзит газу через "Північний Потік-1".

Про це повідомило міжнародне видання Reuters із посиланням на голову оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона.

Українська державна газова компанія та оператор газової інфраструктури звернулися до уряду Німеччини з вимогою припинити або суттєво скоротити транзит газу через “Північний Потік-1”.

За словами Макогона, Україна може й має бажання забезпечити альтернативний маршрут транспортування блакитного палива.

Слід зазначити, що Німеччина вже зупинила запуск газопроводу “Північний Поітік-2”, який мав подвоїти обсяги російського газу. Таке рішення було ухвалено на тлі широкомасштабної збройної агресії РФ в Україні.

Сергій Макогон наголосив, що РФ загрожує зміцненню безпеки постачання газу до Європи. Зокрема, Росія створила штучний дефіцит газу торік, а також наполягла на оплаті в рублях і припинила постачання газу до Польщі, Фінляндії та Болгарії.