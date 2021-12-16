За проєкт Постанови проголосували 331 народний депутат, повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Своїм зверненням парламент хоче встановити історичну справедливість та висловитися проти перекручувань історії, проти спроб применшити масштаб злочинів, скоєних репресивним режимом проти мільйонів людей.

У документі йдеться, що Верховна Рада України закликає Бундестаг Федеративної Республіки Німеччина:

до визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, надання політичної оцінки цим подіям, що стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму, вагомим внеском у справу забезпечення мирного та безпечного майбутнього для прийдешніх поколінь,

до протидії будь-яким спробам применшити масштаб чи знайти виправдання злочину, який не мав жодної іншої причини, окрім наміру радянського керівництва знищити український народ або значну його частину,

до започаткування спільних системних наукових досліджень щодо історичної ролі Німеччини під час Голодомору, зокрема його сприйняття німецькою владою та суспільством, беручи до уваги тісні економічні контакти у період 1932-1933 років між СРСР та Німеччиною, а також долю німецької меншини на території радянської України

до сприяння обізнаності німецької громадськості щодо подій Голодомору 1932-1933 років, зокрема в рамках співпраці з федеральними землями для надання цим подіям належної уваги в освітній сфері,

до розвитку міждержавної співпраці в питаннях відновлення історичної пам’яті на засадах взаємності, поваги та спільного прагнення домогтися історичної справедливості.

Як зазначено у пояснювальній записці, петиція щодо звернення до парламенту Німеччини про визнання Голодомору геноцидом набрала необхідну кількість підписів у травні 2019 року. У жовтні того ж року вона обговорювалася на петиційному комітеті Бундестагу, який має повноваження ухвалювати рішення щодо винесення петицій на голосування. Проте станом на грудень 2020 року комітетом не було прийнято рішення.