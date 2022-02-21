Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
Ініціювання консультацій запровадили на доручення президента Володимира Зеленського. Майже 30 років тому країни-підписанти зобов’язалися поважати наявні кордони України та гарантували безпеку у разі військової агресії. Проте цього не сталося після початку українсько-російської війни у 2014 році.
“Направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України”, — написав Кулеба.
Від початку війни на Донбасі та окупації Криму Україна тричі намагалася скликати засідання, проте запити залишилися проігнорованими. Під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський заявив, що якщо консультація не відбудеться вчетверте, то він визнає положення меморандуму недійсними до виконання. Оскільки Україна виконала угоду стосовно передачі РФ ядерної зброї, а партнери “гарантії безпеки” — ні.
Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу CBS News заявив, що рішення про передачу ядерної зброї було помилковим. За його словами, під час потреби для України положення не спрацювали.
“Я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це”, — висловився Кулеба.
Також очільник МЗС наголосив на тому, що нинішнє життя дає “всім нам чудові можливості виправити ці помилки”. Зокрема наполегливо працювати над пошуком правильної та ефективної гарантії безпеки для України.
- Нагадаємо, амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Будапештський меморандум, згідно з яким ядерні держави мають виступати гарантами територіальної цілісності України, не містить юридичних зобов’язань
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни-учасниці Будапештського меморандуму не мають відмовлятися від консультацій, якщо це зробить Росія. Київ має намір перевірити, чи працює система безпеки, створена цим договором.
- 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними.