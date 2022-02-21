Україна звернулася з офіційним запитом до Ради Безпеки ООН стосовно необхідності проведення консультацій через положення Будапештського меморандуму. Наша держава планує перевірити, чи працюють "гарантії безпеки" надані у 1994 році США, Росією та Великою Британією.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Ініціювання консультацій запровадили на доручення президента Володимира Зеленського. Майже 30 років тому країни-підписанти зобов’язалися поважати наявні кордони України та гарантували безпеку у разі військової агресії. Проте цього не сталося після початку українсько-російської війни у 2014 році.

“Направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України”, — написав Кулеба.

Від початку війни на Донбасі та окупації Криму Україна тричі намагалася скликати засідання, проте запити залишилися проігнорованими. Під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський заявив, що якщо консультація не відбудеться вчетверте, то він визнає положення меморандуму недійсними до виконання. Оскільки Україна виконала угоду стосовно передачі РФ ядерної зброї, а партнери “гарантії безпеки” — ні.

Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу CBS News заявив, що рішення про передачу ядерної зброї було помилковим. За його словами, під час потреби для України положення не спрацювали.

“Я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це”, — висловився Кулеба.

Також очільник МЗС наголосив на тому, що нинішнє життя дає “всім нам чудові можливості виправити ці помилки”. Зокрема наполегливо працювати над пошуком правильної та ефективної гарантії безпеки для України.