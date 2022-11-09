Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо закликала ввести санкції проти всього металургійного комплексу Російської Федерації й надати доступ до американського ринку українським металургам.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Під час зустрічі міністерка економіки України акцентувала на тому, що зараз дуже важливо ввести санкції проти всього металургійного комплексу Росії, а також допомогти подолати Україні енергетичну кризу. Юлія Свириденко закликала США збільшити постачання в Україну протиракетних і протидронових систем, а також обладнання для подолання наслідків обстрілів: генераторів, трансформаторів тощо.

Крім того, вона підкреслила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті, особливо це стосується металургії.

“Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти РФ і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг постачань і замінити на цих ринках Росію”, – наголосила міністерка економіки України.

За її словами, важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів, принаймні до кінця 2024 року, продукцію українського експорту.

Зазначимо, що адміністрація Джо Байдена розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні, який довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому: від автомобілів і хмарочосів до iPhone.

За даними видання Bloomberg, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до настільки високого рівня, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти російської алюмінієвої компанії “Русал” російського олігарха Олега Дерипаски.

У Bloomberg зауважили, що такий крок з боку США матиме негативні наслідки для світового ринку алюмінію, адже змусить споживачів цього металу у США та інших країнах поспіхом шукати заміну. Зокрема, світова ціна на алюміній значно зросла після новин про можливу заборону. Ціни на алюміній на Лондонській біржі металів здорожчали на 7,3%.