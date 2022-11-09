Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Під час зустрічі міністерка економіки України акцентувала на тому, що зараз дуже важливо ввести санкції проти всього металургійного комплексу Росії, а також допомогти подолати Україні енергетичну кризу. Юлія Свириденко закликала США збільшити постачання в Україну протиракетних і протидронових систем, а також обладнання для подолання наслідків обстрілів: генераторів, трансформаторів тощо.

Крім того, вона підкреслила, що стабілізація української економіки ґрунтується на стабільному експорті, особливо це стосується металургії.

“Сталь – це сфера, де ми особливо зацікавлені в розширенні санкцій проти РФ і доступі на американський ринок. Уся російська металургійна продукція має опинитись під санкціями США. З цією метою ми закликаємо включити українську руду та інші продукти в західний ланцюг постачань і замінити на цих ринках Росію”, – наголосила міністерка економіки України.

За її словами, важливо прирівняти українську руду та чавун до продукції з ЄС і продовжити звільнення від податкових тарифів, принаймні до кінця 2024 року, продукцію українського експорту.

Зазначимо, що адміністрація Джо Байдена розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні, який довгий час був захищений від санкцій через його важливість у всьому: від автомобілів і хмарочосів до iPhone.

За даними видання Bloomberg, Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до настільки високого рівня, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти російської алюмінієвої компанії “Русал” російського олігарха Олега Дерипаски.

У Bloomberg зауважили, що такий крок з боку США матиме негативні наслідки для світового ринку алюмінію, адже змусить споживачів цього металу у США та інших країнах поспіхом шукати заміну. Зокрема, світова ціна на алюміній значно зросла після новин про можливу заборону. Ціни на алюміній на Лондонській біржі металів здорожчали на 7,3%.