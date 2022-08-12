Посол України в США Оксана Маркарова заявила про те, що Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Оксани Маркарової, Україна закликає адміністрацію президента Джо Байдена накласти санкції на всі російські приватні банки для того, щоб позбавити Путіна можливості вести повномасштабну війну проти України.

Також вона додала, що уряд президента Володимира Зеленського хоче, щоб США додавали по декілька банків на тиждень до свого списку підсанкційних фінансових установ. Посол Оксана Маркарова зазначила, що вона передала відповідний запит до Міністерства фінансів США.

“Санкції так само важливі, як і зброя”, — заявила Маркарова.

Варто зазначити, що США, Велика Британія, Європейський Союз та інші країни запровадили санкції проти бізнесу та політичної сфери Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого цього року. Зокрема проти її найбільшої фінансової установи “Сбербанк”, а також сотень осіб.

Оксана Маркарова зауважила, що будь-який російський банк є законною ціллю для запровадження санкцій, оскільки всі вони залучені до фінансування повномасштабної війни Путіна.

“Щойно один банк потрапляє під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил”, – сказала посол України в США. Також вона зазначила, що наполягає на тому, щоб Державний департамент США визнав Росію спонсором тероризму

“У той час, як кілька банків можна залишити для певних цілей, всі ж інші мають бути під санкціями, тому що всі вони займаються фінансуванням терористичної машини, яка веде повномасштабну війну проти України”, – підсумувала Маркарова.