Сьогодні опівночі, 28 серпня, Україна закрила кордон для іноземців. #Букви розбиралися, чи скасують авіакомпанії рейси.

Кого пустять в Україну?

Попри закриття кордону, в’їзд в Україну дозволяється чималій категорії громадян.

Зокрема, право на в’їзд мають громадяни, які:

прямі родичі (подружжя, батьки, діти громадян України);

їдуть через Україну транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

прибувають в Україну з метою навчання;

проходять військову службу в Збройних силах;

постійно або тимчасово проживають на території України і мають посвідку на проживання;

визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

мають дозвіл на роботу;

є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні; та члени їхніх сімей;

є главами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;

є водіями і/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;

є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;

спортсмени, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і особи, що їх супроводжують;

технічні фахівці, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі #Буквам повідомив, що станом на 8:00, в Україну пустили близько однієї тисячі іноземців. Водночас, не пустили близько 80 осіб.

Що ж буде з авіарейсами?

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” через рішення Уряду про закриття кордонів повідомила, що скасовує низку рейсів.

Зокрема, починаючи з 14 вересня будуть повністю скасовані наступні рейси:

Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ;

Київ – Барселона (BCN) – Київ;

Київ – Афіни (ATH) – Київ (крім двох рейсів);

Київ – Женева (GVA) – Київ;

Київ – Делі (DEL) – Київ;

Київ – Берлін (TXL) – Київ;

Київ – Кишинів (KIV) – Київ;

Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня).

Крім того, відбудеться скорочення частот за наступними маршрутами:

Київ – Одеса (ODS) – Київ;

Київ – Париж (CDG) – Київ;

Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ;

Київ – Брюссель (BRU) – Київ;

Київ – Дубаї (DXB) – Київ;

Київ – Стамбул (IST) – Київ;

Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ.

Водночас, в авіакомпанії Lufthansa #Буквам повідомили, що скасовувати рейси не планують.

Наразі ми ще очікуємо коментарі від авіакомпаній SkyUp та Wizz Air.