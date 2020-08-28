Кого пустять в Україну?
Попри закриття кордону, в’їзд в Україну дозволяється чималій категорії громадян.
Зокрема, право на в’їзд мають громадяни, які:
- прямі родичі (подружжя, батьки, діти громадян України);
- їдуть через Україну транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- прибувають в Україну з метою навчання;
- проходять військову службу в Збройних силах;
- постійно або тимчасово проживають на території України і мають посвідку на проживання;
- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
- мають дозвіл на роботу;
- є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні; та члени їхніх сімей;
- є главами і членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, і в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;
- є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;
- є водіями і/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;
- є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, яка супроводжує кожного з них;
- спортсмени, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і особи, що їх супроводжують;
- технічні фахівці, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
- особи, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.
Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі #Буквам повідомив, що станом на 8:00, в Україну пустили близько однієї тисячі іноземців. Водночас, не пустили близько 80 осіб.
Що ж буде з авіарейсами?
Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” через рішення Уряду про закриття кордонів повідомила, що скасовує низку рейсів.
Зокрема, починаючи з 14 вересня будуть повністю скасовані наступні рейси:
- Київ – Запоріжжя (OZH) – Київ;
- Київ – Мадрид (MAD) – Київ;
- Київ – Барселона (BCN) – Київ;
- Київ – Афіни (ATH) – Київ (крім двох рейсів);
- Київ – Женева (GVA) – Київ;
- Київ – Делі (DEL) – Київ;
- Київ – Берлін (TXL) – Київ;
- Київ – Кишинів (KIV) – Київ;
- Київ – Херсон (KHE) – Київ (з 20 вересня).
Крім того, відбудеться скорочення частот за наступними маршрутами:
- Київ – Одеса (ODS) – Київ;
- Київ – Париж (CDG) – Київ;
- Київ – Дюссельдорф (DUS) – Київ;
- Київ – Брюссель (BRU) – Київ;
- Київ – Дубаї (DXB) – Київ;
- Київ – Стамбул (IST) – Київ;
- Київ – Тель-Авів (TLV) – Київ.
Водночас, в авіакомпанії Lufthansa #Буквам повідомили, що скасовувати рейси не планують.
Наразі ми ще очікуємо коментарі від авіакомпаній SkyUp та Wizz Air.
- Раніше повідомлялось, що з 28 серпня до 28 вересня іноземні громадяни не мають права на в’їзд в Україну. Але є ряд винятків.