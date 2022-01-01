Про це повідомляють #Букви з посиланням на відповідний документ на сайті Верховної Ради України.
Згідно із законом, забороняється доступ до внутрішніх вод України суднам під прапором держави-агресора, які займаються перевезенням пасажирів і вантаж між річковими портами. Також документом забороняються каботажні рейси суден під російським прапором.
Також заборонено реєстрацію російських плавальних засобів у Державному судновому реєстрі України.
У законі зазначено, що до внутрішніх вод країни належать такі річки, як Дністер, Дунай та Дніпро.
ДОВІДКА. Каботаж — плавання між портами однієї держави, без заходу в іноземні порти.
- Міністерство інфраструктури України та Міністерство оборони Королівства Данії офіційно підписали меморандум з питань співробітництва в розвитку та посиленні морського потенціалу України.
- У Мармуровому морі біля берегів Туреччини зіткнулися два вантажних судна. Одне з них прямувало з України до Китаю.
- Судно розмагнічування U-811 “Балта” Військово-Морських Сил ЗС України, що зазнало лиха у Чорному морі в районі острова Зміїний, повернули до місця дислокації.
- 23 жовтня біля берегів Британської Колумбії (провінція Канади) виникла пожежа на контейнерах на вантажному судні, що перевозило хімікати для гірничодобувної промисловості.
- Тонни мертвої риби вимило на берег лагуни Мар-Менор на південному сході Іспанії. Екологи у всьому звинувачують забруднення води через сільгоспдіяльність людини.
- У травні біля берегів Шрі-Ланки загорівся контейнеровоз X-Press Pearl, який йшов під прапором Сингапура. Судно перевозило гранульований пластик і небезпечні хімікати, включно з азотною кислотою, яку використовують для виробництва добрив. Аварія судна спричинила смерть сотень морських мешканців.