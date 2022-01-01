В Україні набув чинності закон, який забороняє російським суднам доступ до внутрішніх вод України.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на відповідний документ на сайті Верховної Ради України.

Згідно із законом, забороняється доступ до внутрішніх вод України суднам під прапором держави-агресора, які займаються перевезенням пасажирів і вантаж між річковими портами. Також документом забороняються каботажні рейси суден під російським прапором.

Також заборонено реєстрацію російських плавальних засобів у Державному судновому реєстрі України.

У законі зазначено, що до внутрішніх вод країни належать такі річки, як Дністер, Дунай та Дніпро.

ДОВІДКА. Каботаж — плавання між портами однієї держави, без заходу в іноземні порти.