Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.
Він наголосив, що це є справді важливим моментом для країни.
За словами Дениса Шмигаля громадяни України, котрі перебувають на території РФ та Білорусі та мають намір повернутись додому, зможуть заїхати на територію України безперешкодно та спокійно.
“Ми вас закликаємо повертатись та довести, що ви на боці світла”, – наголосив прем’єр-міністр.
Раніше повідомлялось, що Естонія, Литва, Латвія та Румунія оголосили про свої рішення щодо заборони російським авіакомпаніям пересуватися у своєму повітряному просторі. Про це оголосили 26 лютого.
- Раніше повідомлялось, що станом на 20:00 26 лютого сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах.
- Вже протягом цієї доби окупанти втратили три СУ-30 СМ, 11 гелікоптерів, два ІЛ-76МД, колону техніки та ешелон з пальним – і це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.
- 26 лютого з 19:00 для всіх, у кого “десь на Українській землі загубився російський солдат” створена гаряча телефонна лінія родичів російських солдатів та офіцерів, де вони зможуть дізнатися про їх долю.