26 лютого у Кабміні ухвалили рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з РФ та РБ. Водночас громадяни України зможуть безперешкодно повернутись додому.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.

Він наголосив, що це є справді важливим моментом для країни.

За словами Дениса Шмигаля громадяни України, котрі перебувають на території РФ та Білорусі та мають намір повернутись додому, зможуть заїхати на територію України безперешкодно та спокійно.

“Ми вас закликаємо повертатись та довести, що ви на боці світла”, – наголосив прем’єр-міністр.

Раніше повідомлялось, що Естонія, Литва, Латвія та Румунія оголосили про свої рішення щодо заборони російським авіакомпаніям пересуватися у своєму повітряному просторі. Про це оголосили 26 лютого.