За інформацією Державної прикордонної служби України, з 28 лютого пункти пропуску на кордонах з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, а також на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону будуть закритими.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України у Facebook.

Як зазначають у ДПСУ, закриття пунктів пропуску відбувається на тлі військової агресії РФ проти України та введення воєнного стану у державі.

З 00:00 28 лютого Україна тимчасово закриває пункти пропуску через держкордон та пункти контролю на всій ділянці кордону з Росією, Білоруссю та на центральній ділянці українсько-молдовського кордону.

Також рішення стосується та окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких:

“Бориспіль”

“Київ” (Жуляни)

“Харків”

“Одеса”

“Львів” та ін.

Водночас громадяни України будуть мати можливість потрапити на територію Української держави.