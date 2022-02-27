Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України у Facebook.

Як зазначають у ДПСУ, закриття пунктів пропуску відбувається на тлі військової агресії РФ проти України та введення воєнного стану у державі.

З 00:00 28 лютого Україна тимчасово закриває пункти пропуску через держкордон та пункти контролю на всій ділянці кордону з Росією, Білоруссю та на центральній ділянці українсько-молдовського кордону.

Також рішення стосується та окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких:

  • “Бориспіль”
  • “Київ” (Жуляни)
  • “Харків”
  • “Одеса”
  • “Львів” та ін.

Водночас громадяни України будуть мати можливість потрапити на територію Української держави.