Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України у Facebook.
Як зазначають у ДПСУ, закриття пунктів пропуску відбувається на тлі військової агресії РФ проти України та введення воєнного стану у державі.
З 00:00 28 лютого Україна тимчасово закриває пункти пропуску через держкордон та пункти контролю на всій ділянці кордону з Росією, Білоруссю та на центральній ділянці українсько-молдовського кордону.
Також рішення стосується та окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких:
- “Бориспіль”
- “Київ” (Жуляни)
- “Харків”
- “Одеса”
- “Львів” та ін.
Водночас громадяни України будуть мати можливість потрапити на територію Української держави.
- Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі на тлі російської агресії в Україні.
- Також російські пропагандисти поширюють відео, де нібито нацгвардійці несуть спільну службу із російськими військовими. На поставному відео показали, що українські гвардійці самі здалися без бою, проте ця інформація не відповідає дійсності.