Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну китайської вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Загалом, згідно з договором, Україна має отримати 1,913 млн доз вакцини.

“Президент України Володимир Зеленський спільно з Міністерством охорони здоров’я проводить активну роботу щодо отримання Україною вакцин проти COVID-19. Завдяки поставці вакцин від компанії “Сіновак” ми отримаємо 1,913 млн доз вакцин проти коронавірусної хвороби. Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах”, – зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У МОЗ додали, що переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ “Лекхім”, яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України.

Зазначимо, що державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцин, вироблених китайською компанією Sinovac, показали ефективність до 97 %.

При цьому, біомедичний центр Інституту Бутантан в Бразилії, який проводить в країні третю фазу випробувань CoronaVac, повідомив, що Sinovac опублікує результати випробувань вакцини пізніше.