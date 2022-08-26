Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в етері національного телемаратону.
За його словами медикаменти “будуть видані тоді, коли потрібно”: “Всі заклади охорони здоров’я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. На обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб вчасно його доставити туди, куди буде потрібно, якщо станеться аварія, в залежності від того, куди пошириться радіоактивний пил”, — запевнив міністр.
Він наголосив, що медичні заклади до цього готові, за це переживати не потрібно та не варто скуповувати йодовмісні препарати.
Ляшко зауважив, що міністерство закупило препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують вчені. На першому етапі для захисту буде достатньо однієї пігулки.
“Це все є, зроблено. Але наразі, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності вживати цей препарати, або щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Бо ліки – це не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно і коли призначає лікар”, – наголосив міністр.
- Обстріли Запорізької АЕС тривожить як світову спільноту, так і самих українців. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини. Зменшити шкоду радіації здатен калій йодид.
- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.