Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в етері національного телемаратону.

За його словами медикаменти “будуть видані тоді, коли потрібно”: “Всі заклади охорони здоров’я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. На обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб вчасно його доставити туди, куди буде потрібно, якщо станеться аварія, в залежності від того, куди пошириться радіоактивний пил”, — запевнив міністр.

Він наголосив, що медичні заклади до цього готові, за це переживати не потрібно та не варто скуповувати йодовмісні препарати.

Ляшко зауважив, що міністерство закупило препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують вчені. На першому етапі для захисту буде достатньо однієї пігулки.