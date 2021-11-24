Уряд погодив закупівлю двох препаратів проти COVID-19, якщо вони виявляться ефективними.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів України, уряд дозволить придбати препарати проти COVID-19 “Молнупіравір” та “PF-07321332/ритонавір” у разі позитивних результатів їхніх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у Сполучених Штатах Америки чи Європейському Союзі.

Закупівельна організація Crown Agents уже провела перемовини з компаніями-виробниками, за результатами яких вдалося домовитись про можливість бронювання для України цих лікарських засобів.

“МОЗ постійно шукає найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19. Фахівці міністерства та Державного експертного центру постійно стежать за оновленнями міжнародних протоколів лікування, клінічними дослідженнями лікарських засобів проти COVID-19. Такий моніторинг є надзвичайно важливим, оскільки попит на ефективні ліки та вакцини проти ковіду у світі дуже високий і виробники медпрепаратів можуть отримувати замовлення на них завчасно. Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати “Молнупіравір” та “PF-07321332/ритонавір” для лікування хворих на COVID-19”, – сказав Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров’я України.