Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Згідно з ухвалою Кабінету Міністрів України, уряд дозволить придбати препарати проти COVID-19 “Молнупіравір” та “PF-07321332/ритонавір” у разі позитивних результатів їхніх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у Сполучених Штатах Америки чи Європейському Союзі.
Закупівельна організація Crown Agents уже провела перемовини з компаніями-виробниками, за результатами яких вдалося домовитись про можливість бронювання для України цих лікарських засобів.
“МОЗ постійно шукає найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19. Фахівці міністерства та Державного експертного центру постійно стежать за оновленнями міжнародних протоколів лікування, клінічними дослідженнями лікарських засобів проти COVID-19. Такий моніторинг є надзвичайно важливим, оскільки попит на ефективні ліки та вакцини проти ковіду у світі дуже високий і виробники медпрепаратів можуть отримувати замовлення на них завчасно. Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати “Молнупіравір” та “PF-07321332/ритонавір” для лікування хворих на COVID-19”, – сказав Олександр Комаріда, перший заступник міністра охорони здоров’я України.
- Нагадаємо, що Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила потенційно революційні противірусні пігулки проти COVID-19. Йдеться про препарат “Молнупіравір” виробництва компаній Merck, Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics.
- Його рекомендують приймати якнайшвидше після позитивного результату тесту на COVID-19 та протягом п’яти днів з моменту появи симптомів. На початку листопада стало відомо, що в Україні проведуть клінічні випробування таблеток проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck. Згідно з наказом МОЗ, пігулки тестуватимуть серед людей, які контактували або живуть з хворим на коронавірус. Зокрема, серед тих, хто контактував з хворими, тестуватимуть препарат виробництва Pfizer — “Ритонавір”.
- У п’ятницю, 5 листопада, компанія Pfizer заявила, що її таблетки для лікування COVID-19 є високоефективними та запобігають важкому перебігу захворювання.
- Президент США Джо Байден повідомив, що країна вже замовила мільйони пігулок компанії Pfizer, які використовуватимуть під час лікування коронавірусу.