Україна залишила перемовини ТКГ: Росія знову запросила терористку

Глави делегацій ТКГ не заслухали звіт політичної підгрупи, оскільки українські делегати відмовилися брати участь в перемовинах за участі засудженої за тероризм Маї Пирогової з Донецька.

Про це повідомив в Facebook член делегації Сергій Гармаш.

Як повідомлялося, у вівторок, 16 березня, засідання політичної підгрупи ТКГ з питань врегулювання ситуації на Донбасі було перервано на прохання України через залучення Росією до перемовин терористки. Йдеться про громадянку України Маю Пирогову, яка була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена Україною в розшук.

Наступного дня Росія знову залучила Пирогову до засідання. Делегати від України в політичній підгрупі відмовилися брати участь в віртуальних перемовинах за її участі.

“Ми з самого початку попередили, що якщо засуджена за тероризм Мая Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва і її маріонетки хотіли діалогу, вони б почули нас. Але… Почався звіт політичної підгрупи, громадянка Пирогова поруч з Ніканоровою, запрошеною РФ з ОРДО. Українська делегація залишила кімнату. Звіт політичної групи заблокований, як і сама робгрупа. ТКГ почала заслуховувати звіти по іншим робочим групам, де немає Пирогової”, — розповів Гармаш.

Зауважимо, що про цей інцидент, як і про вчорашній, українська делегація та її речник Олексій Арестович не відзвітували через офіційні канали зв’язку.