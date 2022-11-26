Кабінет міністрів України схвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку четвертого додаткового фінансування у розмірі 500 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

У відомстві зазначили, що кредит буде надано на пільгових умовах як гарантія Великої Британії у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, кошти спрямують на підтримку малозабезпечених, ВПО, на зарплати вчителям та лікарям. Він зауважив, що це є частиною великого проєкту підтримки державних видатків для забезпечення стійкого держуправління.

Термін погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних, нараховується на невикористану частину позики.

“Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг”, – підсумували у Міністерстві фінансів України.

Зазначимо, що нещодавно міністр фінансів України та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд доларів, які буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги. Ці грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у межах проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

Відтак, залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 4,5 млрд доларів буде спрямовано на забезпечення оплати житлово-комунальних послуг, підтримки малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Довідково. Проєкт “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 10,8 млрд дол. США та 1,441 млрд євро. Ці кошти спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій як на національному, так і регіональному рівнях.