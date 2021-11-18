Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну залишили в червоному списку.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Як сповіщалось, 9 листопада Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну офіційно виключили з цього списку і згідно даних на сайті,все ще не повернули.

“Зелений список” Рада ЄС оновлює що два тижні залежно від епідеміологічної ситуації. Цілком ймовірно, що Україна через два тижні зможе знову опинитися у цьому переліку.

Наразі ЄС вважає безпечними такі країни:

Аргентина:

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Колумбія;

Йорданія;

Кувейт;

Намібія;

Нова Зеландія;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Південна Корея;

Об’єднані Арабські Емірати;

Уругвай;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Також до переліку додали Індонезію.

Зауважимо, що рішення Ради Європи має рекомендаційний характер і не означає автоматичне встановлення нових правил перетину кордону.

Тобто державам ЄС рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, які у “зеленому” списку. А якщо ж країну виключають з нього – тоді членам ЄС рекомендують заборонити вільний в’їзд громадянам цих країн.

Відтак раніше низка країн Європейського Союзу зберегли можливість в’їзду для українців.

Кіпр, Естонія, Хорватія першими зберегли можливість в’їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із “зеленого списку”. Умови в’їзду до цих країн – за посиланням.

Франція також ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, схваленими в ЄС. Умови в’їзду в країну – тут.

Зберегла можливість в’їзду і Бельгія. Туди подорожувати з України дозволено незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату, що визнається країнами ЄС та Шенгенської угоди, про повний курс вакцинації проти COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської комісії. Деталі – тут.

Повноцінний в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації, також дозволено в Нідерланди, Чехію, Австрію, Данію, Словаччину, Швецію, Ірландію та Іспанію.