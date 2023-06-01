Джерело: пресслужба компанії.

Зазначено, що виробники вже отримували замовлення від України на 105 таких дронів у січні 2023 року та ще 33 – у серпні минулого року.

“Дрони Vector широко використовувалися та тестувалися на українському полі бою, де підтвердили свою ефективність для військових операцій з розвідки і спостереження”, – наголосили в компанії.

БпЛА Vector оснащено електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість – до 72 км/год. Тривалість одного польоту – 180 хвилин.

Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Безпілотник також оснащено розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу ж передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

Як розповіли в Quantum Systems, завдяки співпраці з українською армією компанії вдалося прискорити процес удосконалення БпЛА Vector. Штучний інтелект у техніці передбачає звільнення операторів безпілотників від постійного відеоспостереження. Крім того, подовжено потенційний час роботи безпілотників до 180 хвилин.

“Для продовження підтримки ЗСУ у їхній обороні Quantum Systems нещодавно відкрила Центр обслуговування, підготовки, підтримки та логістики в Україні. Він дозволить проводити навчання для операторів щодо використання та обслуговування Vector. Також новий центр слугуватиме місцевим хабом для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту”, – пояснили у німецькій компанії.