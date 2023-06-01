Джерело: пресслужба компанії.
Зазначено, що виробники вже отримували замовлення від України на 105 таких дронів у січні 2023 року та ще 33 – у серпні минулого року.
“Дрони Vector широко використовувалися та тестувалися на українському полі бою, де підтвердили свою ефективність для військових операцій з розвідки і спостереження”, – наголосили в компанії.
БпЛА Vector оснащено електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість – до 72 км/год. Тривалість одного польоту – 180 хвилин.
Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.
Безпілотник також оснащено розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу ж передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.
Як розповіли в Quantum Systems, завдяки співпраці з українською армією компанії вдалося прискорити процес удосконалення БпЛА Vector. Штучний інтелект у техніці передбачає звільнення операторів безпілотників від постійного відеоспостереження. Крім того, подовжено потенційний час роботи безпілотників до 180 хвилин.
“Для продовження підтримки ЗСУ у їхній обороні Quantum Systems нещодавно відкрила Центр обслуговування, підготовки, підтримки та логістики в Україні. Він дозволить проводити навчання для операторів щодо використання та обслуговування Vector. Також новий центр слугуватиме місцевим хабом для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту”, – пояснили у німецькій компанії.
- Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у межах контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.
- Компанія Ukrspecsystems презентувала новий безпілотний літальний апарат під назвою Shark Mini, він є зменшеною модифікацією однойменного розвідкомплексу, який уже використовують на фронті.
- Проєкт “Армія дронів”, ініційований Міністерством цифрової трансформації України та фандрейзинговою платформою United24, передав на фронт 300 безпілотників Mavic 3Т.
- Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема система ППО TRML-4D, вантажівки Zetros та розвідувальні безпілотники Vector. Планується постачання шести ЗРК IRIS-T SLM, більше сотні танків Leopard та 18 установок Gepard.
- 500 FPV-дронів “Пегас” від української блокчейн-компанії Everstake посилили “Армію дронів”.
- За підсумками благодійного збору “Лютий донат”, котрий запустив Національний банк за підтримки “Приватбанку” та платформи United24, українці зібрали на дрони-розвідники “Чаклун” 11,8 млн грн.