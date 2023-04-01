Україна отримає від Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, придбання яких буде здійснено за кошти Європейського Союзу та США.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter.

“Українська армія придбає у нас 100 Rosomaks, які виробляються в Семяновіце-Шльонському. Rosomaks – це найкращі бойові транспортери. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США”, – написав Моравецький.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria AMV 8×8. Основним озброєнням бронетранспортера є 30 мм гармата Mk44 із системою стабілізації та кулемет калібру 7,62 мм UKM-2000C. Боєкомплект міститься у двох відсіках для 30 мм снарядів і 700 патронів калібру 7,62 мм.

Назву Rosomak було обрано за допомогою конкурсу який було організовано у журналі Nowa Technika Wojskowa. Rosomak має замінити застарілі OT-64 SKOT і частково BWP-1 які перебували на озброєнні сухопутних військ Польщі.

Зазначимо, що нещодавно уряд Польщі ухвалив програму збільшення виробництва боєприпасів. Водночас заводи, котрі виробляють боєприпаси калібру 155 або 120 мм, можуть продавати їх одразу.

Так, польський уряд ухвалив Національну програму щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів. Розвивати виробничі потужності в Польщі закликали державні та приватні компанії.

Зауважується, що заводи, які виробляють боєприпаси калібру 155 або 120 мм, можуть продавати їх одразу, оскільки попит у рази перевищує виробничі потужності Франції, Німеччини чи інших країн ЄС.

Тому затвердили програму, яка спонукатиме приватні структури, державні компанії, а також іноземні фірми швидко забезпечити потребу у боєприпасах.

Мовиться про декілька заводів, які будуть побудовані в різних частинах країни. Проєкти мають реалізувати в короткостроковій перспективі.

Зауважимо, 20 березня угоду про спільні закупівлі підписало 17 країн ЄС і Норвегія. Польща приєдналася до спільних євросоюзних закупівель боєприпасів для України, після того, як завершила внутрішні процедури.