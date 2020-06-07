У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку. При цьому в країні зараз близько 1 мільйона людей, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я.

Відзначимо, сьогодні, 7 червня, в світі відзначається міжнародний день людей, які перехворіли на рак.

“Зараз на обліку в країні майже 1 млн осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії. У тих, хто поборов онкозахворювання є високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету та остеопорозу”, – відзначили в ЦГЗ.

Як зазначили в МОЗ, щоб знизити ризик рецидиву слід дотримуватися таких правил:

фізична активність – вона знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки і слизової оболонки матки;

правильне харчування – рекомендуються фрукти, овочі та цільні зерна. Необхідно уникати вживання продуктів з високим ступенем переробки та червоного м’яса, а також фаст-фудів та іншої їжі з високим вмістом жиру;

не можна використовувати біологічно активні добавки для профілактики раку;

відмовтеся від шкідливих звичок – за даними ВООЗ, щорічно в світі 22% онкохворих вмирають від раку через куріння. Відмова від куріння зменшує ризик розвитку раку на 70%;

вживання алкоголю теоретично може збільшити ризик рецидиву;

необхідно контролювати час проведення на сонці, а також користуватися сонцезахисним кремом з рівнем захисту не менше 30.