Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я.
Відзначимо, сьогодні, 7 червня, в світі відзначається міжнародний день людей, які перехворіли на рак.
“Зараз на обліку в країні майже 1 млн осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії. У тих, хто поборов онкозахворювання є високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету та остеопорозу”, – відзначили в ЦГЗ.
Як зазначили в МОЗ, щоб знизити ризик рецидиву слід дотримуватися таких правил:
фізична активність – вона знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки і слизової оболонки матки;
правильне харчування – рекомендуються фрукти, овочі та цільні зерна. Необхідно уникати вживання продуктів з високим ступенем переробки та червоного м’яса, а також фаст-фудів та іншої їжі з високим вмістом жиру;
не можна використовувати біологічно активні добавки для профілактики раку;
відмовтеся від шкідливих звичок – за даними ВООЗ, щорічно в світі 22% онкохворих вмирають від раку через куріння. Відмова від куріння зменшує ризик розвитку раку на 70%;
вживання алкоголю теоретично може збільшити ризик рецидиву;
необхідно контролювати час проведення на сонці, а також користуватися сонцезахисним кремом з рівнем захисту не менше 30.
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