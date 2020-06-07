Covid-19 Україна

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Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку. При цьому в країні зараз близько 1 мільйона людей, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії.

Неділя, 7 червня 2020, 19:24

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я.

Відзначимо, сьогодні, 7 червня, в світі відзначається міжнародний день людей, які перехворіли на рак.

“Зараз на обліку в країні майже 1 млн осіб з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і перебувають в стані ремісії. У тих, хто поборов онкозахворювання є високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету та остеопорозу”, – відзначили в ЦГЗ.

Як зазначили в МОЗ, щоб знизити ризик рецидиву слід дотримуватися таких правил:

фізична активність – вона знижує ризик рецидиву раку молочної залози, товстої кишки і слизової оболонки матки;

правильне харчування – рекомендуються фрукти, овочі та цільні зерна. Необхідно уникати вживання продуктів з високим ступенем переробки та червоного м’яса, а також фаст-фудів та іншої їжі з високим вмістом жиру;

не можна використовувати біологічно активні добавки для профілактики раку;

відмовтеся від шкідливих звичок – за даними ВООЗ, щорічно в світі 22% онкохворих вмирають від раку через куріння. Відмова від куріння зменшує ризик розвитку раку на 70%;

вживання алкоголю теоретично може збільшити ризик рецидиву;

необхідно контролювати час проведення на сонці, а також користуватися сонцезахисним кремом з рівнем захисту не менше 30.

  • У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що, з огляду на нинішню тенденцію до онкологічних захворювань, через 20 років кількість хворих на рак може збільшитися на 61%.
  • Британські вчені з Університету Кардіффа під час лабораторних досліджень раку простати, молочної залози, легень та інших видів виявили новий метод лікування онкозахворювань.
Теги: МОЗ, онкологія, рак

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