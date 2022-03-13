Україна заперечує свідчення РФ про загибель до 180 «іноземних найманців» у Яворі

Про це інформує американський телеканал CNN.
“Це не правда. Чиста російська пропаганда”, – наголосив Лубківський, зазначивши, що серед загиблих на Яворівській військовій базі немає іноземців.
Раніше речник Міністерства оборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що 13 березня високоточна далекобійна зброя атакувала навчальні центри Збройних сил України в селі Старичі та на Яворівській військовій базі.
За його словами, на цих об’єктах “київський режим розгорнув пункт підготовки та бойової координації іноземних найманців перед відправкою в райони бойових дій проти російських військових”. Також він зазначив, що там розташовувалась база зберігання озброєння та військової техніки, що надходять з іноземних держав. Він заявив, що внаслідок удару було “знищено до 180 іноземних найманців та велика партія іноземної зброї”.
- Нагадаємо, вночі ворог завдав декілька ракетних ударів. Один з них стався у Яворові, що на Львівщині. Внаслідок цього загинуло 35 людей, а 134 особи було поранено. Серед постраждалих є не лише військові.
- Росіяни завдали авіаудар по Яворівському полігону та по аеропорту в Івано-Франківську.
- Водночас член російської делегації на українсько-російських перемовинах Леонід Слуцький заявив про досягнення “значного прогресу” з українською делегацією.
- Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та відповів на низку питань. Журналістів насамперед цікавила можливість перемовин між Україною та Росією.