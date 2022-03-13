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Україна заперечує свідчення РФ про загибель до 180 «іноземних найманців» у Яворі

Речник Міноборони України Маркіян Лубківський назвав "чисто російською пропагандою" заяви РФ про те, що було вбито до 180 іноземних найманців під час удару по військовій базі в Яворові.

Неділя, 13 березня 2022, 23:37
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Про це інформує американський телеканал CNN.

“Це не правда. Чиста російська пропаганда”, – наголосив Лубківський, зазначивши, що серед загиблих на Яворівській військовій базі немає іноземців.

Раніше речник Міністерства оборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що 13 березня високоточна далекобійна зброя атакувала навчальні центри Збройних сил України в селі Старичі та на Яворівській військовій базі.

За його словами, на цих об’єктах “київський режим розгорнув пункт підготовки та бойової координації іноземних найманців перед відправкою в райони бойових дій проти російських військових”. Також він зазначив, що там розташовувалась база зберігання озброєння та військової техніки, що надходять з іноземних держав. Він заявив, що внаслідок удару було “знищено до 180 іноземних найманців та велика партія іноземної зброї”.

Теги: авіаудари, російсько-українська війна, Явір

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