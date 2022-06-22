Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що Україна не планує нападати з західною зброєю на РФ. Україна запевнила, що залучить її тільки для власного захисту.

Про це повідомив Focus.

У Бундестазі німецька міністерка додала, що вони мають впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони. Одна з цілей надання Україні зброї полягала у тому, аби наша держава гарантувала, що це не призведе до подальшої ескалації.

“Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили”, — заявила Крістіне Ламбрехт.

Німецький уряд напередодні оприлюднив перелік зброї, яку споряджають для України. У ньому йшлося про 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Від Німеччини Україна вже отримала самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Важливим є те, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру.