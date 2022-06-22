Про це повідомив Focus.
У Бундестазі німецька міністерка додала, що вони мають впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони. Одна з цілей надання Україні зброї полягала у тому, аби наша держава гарантувала, що це не призведе до подальшої ескалації.
“Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили”, — заявила Крістіне Ламбрехт.
Німецький уряд напередодні оприлюднив перелік зброї, яку споряджають для України. У ньому йшлося про 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.
Від Німеччини Україна вже отримала самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Важливим є те, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру.
- Нагадаємо, Словаччина повинна була передати Україні 30 танків Т-72. Натомість Німеччина зобов’язалась віддати Словаччині 15 танків “Leopard”. Однак у Братиславі заявили, що та кількість танків, які планує передати їм Берлін – недостатня.
- Україна одержала від Словаччини гелікоптери типу Мі, а також боєприпаси для реактивних систем залпового вогню “Град”. Вона і далі підтримує Україну у боротьбі проти повномасштабної агресії РФ.
- Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини отримало кілька сотень свідчень воєнних злочинів Росії в Україні. Воно надає технічну допомогу у розслідуванні справ та розглядає можливість роботи безпосередньо в Україні.