Україна заповнила другу частину опитувальника, який потрібен для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за чіткі сигнали підтримки "на цьому важливому для нас шляху".

Про це повідомили в Telegram-каналі президента.

Володимир Зеленський продемонстрував фінальну частину анкети під час відеозустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Щодо опитувальника Єврокомісія має надати висновок надалі.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що “з нетерпінням чекає” відповідей на анкету про членство в ЄС.

“Єврокомісія планує надати висновки вже в червні”, – написала чиновниця.

У червні має відбутися саміт Євросоюзу. Україна розраховує, що за його результатами нададуть статус кандидата на членство в ЄС.