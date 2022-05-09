Про це повідомили в Telegram-каналі президента.
Володимир Зеленський продемонстрував фінальну частину анкети під час відеозустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Щодо опитувальника Єврокомісія має надати висновок надалі.
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що “з нетерпінням чекає” відповідей на анкету про членство в ЄС.
“Єврокомісія планує надати висновки вже в червні”, – написала чиновниця.
У червні має відбутися саміт Євросоюзу. Україна розраховує, що за його результатами нададуть статус кандидата на членство в ЄС.
- Нагадаємо, 18 квітня Україна відправила до Європейської комісії першу частину анкети. Документ, який необхідний для набуття статусу кандидата у члени в ЄС, оформили за тиждень.
- Україна може отримати відповідь на другу частину анкети стосовно вступу до ЄС вже у травні. Рішення має ухвалити Єврокомісія.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.