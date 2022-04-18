Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовква, надалі здійснювати кроки має Єврокомісія. Зокрема перевірити чи виконує наша держава копенгагенські критерії членства: досягнення стабільності інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини, повагу і захист прав меншин, наявність дієвої ринкової економіки, а також спроможність впоратися з конкурентним тиском тощо.
“Без такої рекомендації ніхто в ЄС не прийме. Ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми надали Європейській комісії, така рекомендація буде позитивною, а далі м’яч на стороні держав-членів ЄС”, – зазначали в ОПУ.
Президент України Володимир Зеленський під час отримання опитувальника зазначав, що його підготують за тиждень. Вже розпочали роботу над заповненням другої частини анкети. Набути статусу країни-кандидата Україна може вже у червні 2022 року.
- Нагадаємо, минулого дня Україна повністю заповнила опитувальник для вступу до Європейського Союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва президенту України Володимиру Зеленському.
- В Італії підтримали вступ України в Європейський Союз. Прем’єр-міністр Маріо Драгі відреагував на звернення українського президента Володимира Зеленського до їхнього парламенту.
- Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Рада Європи визнала прагнення України вступити у ЄС та закликала Єврокомісію надати висновки щодо відповідних заяв.