Посольство Великої Британії в Україні заявляє, що українці не можуть виїжджати за кордон без окремого дозволу Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляється на офіційній сторінці посольства в Facebook.

Ті українці, які мають відповідні документи, повинні отримати дозвіл для виїзду від МЗС. У британському посольстві повідомили, що беруть на себе зобов’язання сприяти в отриманні такого дозволу, якщо дані про заплановану поїздку будуть подані не пізніше, ніж за 72 години до вильоту чартерного рейсу або перетину наземного кордону.

“МЗС України може дозволяти виїзд українських громадян, які мають посвідку на проживання у Великій Британії. Посольство Великої Британії підтримує цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану поїздку і направляючи до них інформацію про ваш статус резидента Сполученого Королівства”, – йдеться в заяві дипмісії.

Посольство відкрило можливість таких звернень про виїзд з України лише для власників британського Biometric residence permits і зазначило, що не зможе сприяти тим, у кого є візи будь-якого класу, але немає BRP.