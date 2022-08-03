Україна звернулась з пропозицією до Лівану щодо купівлі українського зерна та борошна. Йдеться про зерно, яке Росія викрала з тимчасово окупованих територій України та намагалась вивезти до Сирії. Судно з краденим було затримано у Лівані і тепер Київ пропонує Бейруту викупити це зерно в України офіційно.

Про це повідомили у посольстві України в Лівані.

В українському посольстві наголосили, що Ліван може офіційно купити в України зерно та борошно, яке виявили на затриманому російському кораблі. Це викрадене в Україні зерно та борошно окупанти намагались вивезти до Сирії.

Як зауважили у посольстві, вони готові продати Бейруту зерно та борошно, щоб вони не простоювали у ліванському порту та не зіпсувались.

Більш того, Україна пропонує Лівану викупити зерно і борошно за ціною, яка удвічі нижча від ринкової – 350 доларів за тонну борошна та 180 доларів за тонну ячменю.

ДОВІДКА: наприкінці липня у Лівані наклали арешт на судно через розслідування щодо походження вантажу. Припускають, що ячмінь та пшеничне борошно могло бути викрадене росіянами в Україні.

За даними Arab News, на судні знаходиться борошно вагою 10 тисяч тонн. Оператор судна, турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно тримало шлях нібито до Сирії. У Лівані воно зупинилося, щоб відвантажити 5 тисяч тонн борошна.