Про це в інтервʼю “Голосу Америки” розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.
“Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін – на знак поваги до їхньої культури й традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму”, – сказала вона.
Зазначається, що загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Так, з російського полону звільнили 1 993 особи.
Рамадан – священний місяць для мусульман. Протягом якого обов’язкового дотримуються посту. Правовірні мусульмани в денний час відмовляються від їжі, пиття, куріння та інтимної близькості.
- 16 лютого додому повернулися 100 військових і один цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.
- 4 лютого у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 116 українських захисників.
- Асоціація родин захисників “Азовсталі” закликає лідерів вільного світу, міжнародні організації та всіх, чий голос може бути почутим, сприяти поверненню жінок-захисниць із російського полону.