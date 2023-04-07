З нагоди початку Рамадану в Україні запропонували російській стороні обміняти всіх військовополонених, які сповідують іслам. Втім, у РФ відмовилися.

Про це в інтервʼю “Голосу Америки” розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

“Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін – на знак поваги до їхньої культури й традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму”, – сказала вона.

Читайте також: Обмін полоненими: з російського полону вдалося повернути ще 130 українців

Зазначається, що загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Так, з російського полону звільнили 1 993 особи.

Рамадан – священний місяць для мусульман. Протягом якого обов’язкового дотримуються посту. Правовірні мусульмани в денний час відмовляються від їжі, пиття, куріння та інтимної близькості.