Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запропонував Кремлю спеціальні переговори. Водночас російські військові без зупинки атакують завод "Азовсталь", де переховуються українські захисники та мирні жителі.

Про це повідомив Михайло Подоляк у Twitter.

На Великдень-2022 війська РФ без зупинки атакують підприємство у Маріуполі, яке стало фортецею для місцевих та воїнів ЗСУ. Окупанти скидують важкі авіабомби, обстрілюють артилерією та концентрують сили з технікою для штурму. Зазначимо, що попри активні бойові дії у РФ стверджували, що нібито віддано наказ “не штурмувати”.

“Пропоную РФ подумати про залишки репутації”, — додав Подоляк.

Радник голови ОПУ запропонував наступні кроки:

Оголосити великоднє перемирʼя над Маріуполем, яке дійсно буде реальним;

Негайно надати гумкоридор для мирних жителів;

Погодитись на “спецраунд перемовин”, щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

Цьому передувало те, що протягом минулої доби російська армія продовжувала здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Окупанти завдають авіаудари з літаків дальньої авіації.