Про це повідомив Михайло Подоляк у Twitter.
На Великдень-2022 війська РФ без зупинки атакують підприємство у Маріуполі, яке стало фортецею для місцевих та воїнів ЗСУ. Окупанти скидують важкі авіабомби, обстрілюють артилерією та концентрують сили з технікою для штурму. Зазначимо, що попри активні бойові дії у РФ стверджували, що нібито віддано наказ “не штурмувати”.
“Пропоную РФ подумати про залишки репутації”, — додав Подоляк.
Радник голови ОПУ запропонував наступні кроки:
- Оголосити великоднє перемирʼя над Маріуполем, яке дійсно буде реальним;
- Негайно надати гумкоридор для мирних жителів;
- Погодитись на “спецраунд перемовин”, щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.
Цьому передувало те, що протягом минулої доби російська армія продовжувала здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Окупанти завдають авіаудари з літаків дальньої авіації.
- Нагадаємо, у Маріуполі під обстрілами загинув Валерій Кірсанов. У 2015 році він наводив російські “Гради” на мікрорайон “Східний” і призвів до смертей 30 цивільних жителів.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.