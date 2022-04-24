Про це повідомив Михайло Подоляк у Twitter.

На Великдень-2022 війська РФ без зупинки атакують підприємство у Маріуполі, яке стало фортецею для місцевих та воїнів ЗСУ. Окупанти скидують важкі авіабомби, обстрілюють артилерією та концентрують сили з технікою для штурму. Зазначимо, що попри активні бойові дії у РФ стверджували, що нібито віддано наказ “не штурмувати”.

“Пропоную РФ подумати про залишки репутації”, — додав Подоляк.

Радник голови ОПУ запропонував наступні кроки:

  • Оголосити великоднє перемирʼя над Маріуполем, яке дійсно буде реальним;
  • Негайно надати гумкоридор для мирних жителів;
  • Погодитись на “спецраунд перемовин”, щоб українська сторона забрала чи обміняла військових.

Цьому передувало те, що протягом минулої доби російська армія продовжувала здійснювати вогневий вплив та блокувати українські підрозділи в районі “Азовсталі”. Окупанти завдають авіаудари з літаків дальньої авіації.